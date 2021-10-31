Юрген Клопп рассказал, кого бы взял с собой на необитаемый остров

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Юрген Клопп рассказал, кого бы взял с собой на необитаемый островФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, кого взял бы с собой на необитаемый остров.

"Оказаться на необитаемом острове – ужасный сценарий. С собой я бы взял Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы бы могли пообщаться с ними на разные темы, не только о футболе", — сказал немецкий специалист.

Ранее Клопп называл Гвардиолу лучшим тренером в мире.

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