Юрген Клопп рассказал, кого из бывших игроков "Ливерпуля" он бы вернул в команду

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Юрген Клопп рассказал, кого из бывших игроков "Ливерпуля" он бы вернул в команду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он бы вернул в команду бывшего игрока мерсисайцев Стивена Джеррарда в его лучшие годы.

"Я бы вернул Джеррарда, но ему пришлось бы бороться за место в составе. Есть такой смешной факт. Я уже 4,5 года живу в одном районе со Стивеном, но мы раньше никогда не виделись на улице. А за время карантина я увидел его 6-7 раз. Я выхожу с собакой или на пробежку, а он гуляет с семьей", - приводит слова Клоппа Daily Mail.

Джеррард является воспитанником "Ливерпуля". Он выступал за клуб с 1998 по 2015 год и выиграл с клубом 11 трофеев. Сейчас он является главным тренером "Рейнджерс".

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