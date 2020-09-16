Юрген Клопп рассказал о своих планах после ухода из "Ливерпуля"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он не собирается сразу возглавить другую команду после того, как покинет английский клуб.

"Меня часть спрашивают о моих планах после того, как закончится контракт с "Ливерпулем". Странно, что такое не спрашивают у Гвардиолы, хотя его контракт с "Манчестер Сити" завершается летом 2021 года.

У меня есть еще четыре года по контракту с "Ливерпулем". За такой срок может многое измениться. Если я не подпишу новый контракт, то возьму отпуск на год. Я не возглавлю сразу же новый клуб", - приводит слова Клоппа Goal.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Под руководством 53-летнего немецкого специалиста клуб выиграл четыре трофея.

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