Юрген Клопп рассказал о своих планах после ухода из "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он не собирается сразу возглавить другую команду после того, как покинет английский клуб.
"Меня часть спрашивают о моих планах после того, как закончится контракт с "Ливерпулем". Странно, что такое не спрашивают у Гвардиолы, хотя его контракт с "Манчестер Сити" завершается летом 2021 года.
У меня есть еще четыре года по контракту с "Ливерпулем". За такой срок может многое измениться. Если я не подпишу новый контракт, то возьму отпуск на год. Я не возглавлю сразу же новый клуб", - приводит слова Клоппа Goal.
Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. Под руководством 53-летнего немецкого специалиста клуб выиграл четыре трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18