Юрген Клопп рассказал о трансферных целях "Ливерпуля"

1 Теги ливерпульюрген клопптрансферы

Юрген Клопп рассказал о трансферных целях "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб планирует купить двух крайних защитников в летнее трансферное окно.

"Нам необходимо найти решение, чтобы игроки быстро адаптировались к новому сезону. Нам нужно найти новых Александер-Арнольда и Робертсона. Это будет непросто, но мы будем работать над этим вопросом", - приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне 21-летний Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. На счету 26-летнего Робертсона три забитых мяча и 11 голевых передач в 48 поединках.

Не пропустите: "Ливерпуль" заинтересовался полузащитником "Лестера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не понял .

Ответить

главное

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" не будет отменен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов