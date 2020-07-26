Юрген Клопп рассказал о трансферных целях "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб планирует купить двух крайних защитников в летнее трансферное окно.

"Нам необходимо найти решение, чтобы игроки быстро адаптировались к новому сезону. Нам нужно найти новых Александер-Арнольда и Робертсона. Это будет непросто, но мы будем работать над этим вопросом", - приводит слова Клоппа Goal.

В нынешнем сезоне 21-летний Александер-Арнольд провел за "Ливерпуль" 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 15 результативных передач. На счету 26-летнего Робертсона три забитых мяча и 11 голевых передач в 48 поединках.

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