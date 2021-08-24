Юрген Клопп рассказал, почему больше не носит очки
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал причину, по которой больше не носит очки.
"Это абсолютно личная вещь, но я могу один раз ее прояснить.
Я носил очки с 10 лет – то есть 44 года. В последние годы стало понятно, что очки не могут полностью исправить мой недостаток зрения. Решением стала небольшая операция. Это не лазеры или что-то еще.
Но после операции я могу видеть очень хорошо без очков. Думаю, мое лицо без очков выглядит довольно забавно, но мне они больше не нужны.
Возможно, они мне понадобятся позже. И я их снова надену, если потребуется", – сказал немецкий специалист в интервью BILD.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18