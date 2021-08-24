Юрген Клопп рассказал, почему больше не носит очки

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал причину, по которой больше не носит очки.

"Это абсолютно личная вещь, но я могу один раз ее прояснить.

Я носил очки с 10 лет – то есть 44 года. В последние годы стало понятно, что очки не могут полностью исправить мой недостаток зрения. Решением стала небольшая операция. Это не лазеры или что-то еще.

Но после операции я могу видеть очень хорошо без очков. Думаю, мое лицо без очков выглядит довольно забавно, но мне они больше не нужны.

Возможно, они мне понадобятся позже. И я их снова надену, если потребуется", – сказал немецкий специалист в интервью BILD.

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