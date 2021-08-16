Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зрения

Теги ливерпульюрген клопп

Юрген Клопп сделал лазерную коррекцию зренияФото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп теперь может не носить очки. 

Во время межсезонья немецкому специалисту сделали лазерную коррекцию зрения, и отныне Клопп может не носить очки при достаточном освещении, так как в помещениях с недостаточным освещением все еще рекомендуется одевать очки.

Напомним, что Клопп начал носить очки для зрения сразу после завершения игровой карьеры в "Майнце".

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