Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал исключение "Манчестер Сити" из розыгрыша двух сезонов еврокубков.

Напомним, УЕФА наказал "горожан" за финансовые махинации в период с 2012 по 2016 год.

"Это просто невероятно. Это шок. Я могу говорить лишь о футболе. И то, что они показывают на поле - нечто выдающиеся.

Очень сочувствую им, Гвардиоле, игрокам, но так уж вышло. Они могут обжаловать решение, посмотрим. Ситуация серьезная", - цитирует Клоппа BBC.

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