Юрген Клопп высказался перед матчем против "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от игры с "Манчестер Сити" в рамках седьмого тура английской премьер-лиги.

"Это будет большой матч. "Манчестер Сити" — потрясающая команда. Да, "Сити" проиграл ПСЖ, но я видел матч, команда Гвардиолы играла в отличный футбол.

"Манчестер Сити" не воспользовался 3-4 моментами у чужих ворот, а ПСЖ воспользовался и забил. Несмотря на это, "Сити" доминировал, а это о многом говорит, учитывая, кто выступает за ПСЖ. Нам нужно сыграть надлежащим образом, чтобы получить хоть какой-то шанс. Впрочем, матч будет на "Энфилде", так что может произойти, что угодно, с нетерпением жду матча", — цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".

Игра между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" состоится 3 октября, начало встречи запланировано на 18.30 (мск).

Также не пропустите: Ван де Бека предложили "Реалу". | http://soccernews.ru