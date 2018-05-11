"Юргорден" стал обладателем Кубка Швеции

В финальном матче Кубка Швеции "Юргорден" разгромил "Мальме" со счётом 3:0.

"Юргорден" стал обладателем этого трофея впервые с 2005 года и в пятый раз в истории.

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