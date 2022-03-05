Юри Алберто оценил cвою игру в первых матчах за "Зенит"
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Нападающий питерского "Зенита" Юри Алберто прокомментировал свои выступления в составе новой команды.
Бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 играх за "сине-бело-голубых".
"Я очень доволен своими первыми матчами в составе "Зенита". Всегда мечтал играть в Европе, и то, что это осуществилось, было для меня волшебно. В клубе есть замечательные бразильские футболисты. Их присутствие здесь сыграло решающую роль в моей адаптации в России. Надеюсь продолжать в том же темпе приносить команде пользу на протяжении всего сезона", - цитирует Алберто Globo Esporte.
Напомним, что "Зенит" купил форварда в конце января у "Интернасьонала" за 25 миллионов евро.
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