Юри Алберто оценил cвою игру в первых матчах за "Зенит"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Нападающий питерского "Зенита" Юри Алберто прокомментировал свои выступления в составе новой команды.

Бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 4 играх за "сине-бело-голубых".

"Я очень доволен своими первыми матчами в составе "Зенита". Всегда мечтал играть в Европе, и то, что это осуществилось, было для меня волшебно. В клубе есть замечательные бразильские футболисты. Их присутствие здесь сыграло решающую роль в моей адаптации в России. Надеюсь продолжать в том же темпе приносить команде пользу на протяжении всего сезона", - цитирует Алберто Globo Esporte.

Напомним, что "Зенит" купил форварда в конце января у "Интернасьонала" за 25 миллионов евро.

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