Юри Алберто оценил шансы "Зенита" выиграть Лигу Европы

Фото: инстаграм Юри Алберто/Автор неизвестен

Бразильский нападающий "Зенита" Юри Алберто выразил мнение, что петербургский клуб может выиграть Лигу Европы.

"Я хочу стать чемпионом с "Зенитом" уже в этом сезоне: для меня это может быть первый титул, а для команды - четвертый подряд. Кроме того, у "Зенита" есть шансы зацепиться за Лигу Европы. Я вижу, насколько мотивированы и сильны мои одноклубники, и не вижу причин, по которым мы не можем побороться за победу в Лиге Европы", - приводит слова Алберто "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" встретится с испанским "Бетисом". Первый матч пройдет в России 17 февраля, ответный - в Испании 24 февраля.

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