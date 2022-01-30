Юри Алберто перешел в "Зенит"

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Юри Алберто перешел в "Зенит"

Фото: сайт "Зенита"/Автор неизвестен

Нападающий "Интернасьонала" Юри Алберто перешел в "Зенит", сообщается на официальном сайте российского клуба.

Сумма трансфера составила порядка 25 миллионов евро. Бразилец заключил с "Зенитом" пятилетний контракт.

20-летний Алберто выступал за "Интернасьонал" с 2020 года. Всего он провел за клуб 85 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал пять результативных передач. Ранее играл за "Сантос". Сыграл 12 матчей за юниорскую сборную Бразилии U17 и забил шесть мячей.

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