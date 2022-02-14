Юри Алберто рассказал, сколько голов планирует забить во второй части сезона

Фото твиттер "Зенита"

Новичок питерского "Зенита" Юри Алберто озвучил свои статистические цели в текущем сезоне.

"Я прихожу в середине сезона, времени остаётся меньше. Я хотел бы забить десять голов", - сказал бразилец.

"Зенит" купил Алберто за 25 миллионов евро и заключил с ним контракт до лета 2027 года.

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