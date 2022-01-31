Юри Алберто выбрал игровой номер в "Зените"
Фото твиттер "Зенита"
Новичок питерского "Зенита" Юри Алберто определился с игровым номером.
20-летний бразилец стал новой "девяткой" команды.
До Алберто девятый номер в "Зените" принадлежал Александру Кокорину, покинувшему клуб летом 2020 года.
"Сине-бело-голубые" приобрели нападающего у "Интернасьонала" за 20 миллионов евро и заключили с ним контракт до 2027 года.
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