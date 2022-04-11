Юри Алберто заявил, что останется в "Зените"

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Бразильский нападающий "Зенита" Юри Алберто высказался о своем будущем в петербургском клубе.

"Я профессионал, играю в "Зените", у меня контракт с клубом до 2027 года.

И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции.

И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле", - сказал бразилец.

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