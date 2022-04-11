Юри Алберто заявил, что останется в "Зените"
Фото: твиттер Алберто\Автор неизвестен
Бразильский нападающий "Зенита" Юри Алберто высказался о своем будущем в петербургском клубе.
"Я профессионал, играю в "Зените", у меня контракт с клубом до 2027 года.
И рассчитываю многого достичь и одержать множество славных побед с командой в ближайшие годы, потому что у меня большие планы и амбиции.
И на протяжении всех этих лет я буду работать на полную, чтобы помогать команде своими действиями на поле", - сказал бразилец.
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