Юри принес "Заре" победу над "Вересом"

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Юри принес "Заре" победу над "Вересом"

В матче 29-го тура чемпионата Украины "Заря" была сильнее "Вереса". Победу луганчанам принес гол Юри во втором тайме. После этого матча "Заря" продолжает занимать четвертое место, а "Верес" остался на шестой позиции.

"Заря" - "Верес" - 1:0 (0:0)
Гол: Юри, 59

"Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри

"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)

Не пропустите: "Черноморец", "Звезда" и "Александрия" побеждают в 29-м туре чемпионата Украины. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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