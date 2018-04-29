Юри принес "Заре" победу над "Вересом"

В матче 29-го тура чемпионата Украины "Заря" была сильнее "Вереса". Победу луганчанам принес гол Юри во втором тайме. После этого матча "Заря" продолжает занимать четвертое место, а "Верес" остался на шестой позиции.

"Заря" - "Верес" - 1:0 (0:0)

Гол: Юри, 59

"Заря": Лунин, Тымчик (Харатин, 18), Сваток, Чечер, Чеберко (Лунев, 73), Гордиенко, Андриевский, Караваев, Силас (Фаупала, 52), Громов, Юри

"Верес": Бандура, Симинин, Адамюк, Приймак, Лукьянчук, Карасюк, Каленчук, Пепи (Морозенко, 53), Степанюк, Мягков, Жулио Сезар (Микитин, 59)

Не пропустите: "Черноморец", "Звезда" и "Александрия" побеждают в 29-м туре чемпионата Украины. | http://soccernews.ru