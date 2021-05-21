Юри Тилеманс - лучший игрок сезона в "Лестере"

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Юри Тилеманс - лучший игрок сезона в "Лестере"Фото: твиттер "Лестера"/Автор неизвестен

"Лестер" объявил лучшего игрока сезона 2020/21.

Им был выбран бельгийский полузащитник Юри Тилеманс. 24-летний футболист признан лучшим игроков по версии болельщиков. Также проводилось голосование среди футболистов команды, в нем также победил бельгиец.

В текущем сезоне Тилеманс провел 50 игр, в которых сумел отметится 9 голами, а также отдал 6 голевых передач.

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