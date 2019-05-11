Юрист Денисова отрицает конфликт футболиста с "Локомотивом"
Михаил Прокопец, юрист полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, заявил, что между его клиентом и московским клубом нет конфликта.
"В последнее время многие журналисты пытаются представить ситуацию так, будто между Денисовым и "Локомотивом" есть конфликт. На самом деле это не так. Игорь Денисов находится на больничном. Сейчас он лечится. Когда он поправится, пока трудно сказать. Больничный - с открытой датой. Он будет закрыт после того, как только Игорь почувствует себя лучше.
Слова "Локомотива" о том, что в клубе не знают, где находится Денисов, вызвали удивление. Поскольку клубу оперативно и в соответствии с контрактом и законодательством передаётся вся необходимая информация. "Локомотив" извещён о том, что Игорь болеет, что он на больничном. Где находится Денисов физически и где лечится - не столь важно. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть: никакого конфликта между Денисовым и "Локомотивом" нет. Всё в штатном режиме. Во всяком случае, со стороны Игоря такого конфликта совершенно точно не существует", - сказал юрист.
В последнее время 34-летний футболист исчез из публичной плоскости. Он некоторое время не посещает тренировки "железнодорожников".
Стоит отметить, что Денисов не выходил на поле с 3 апреля. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.
Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" прокомментировал ситуацию с исчезнувшим Денисовым. | http://soccernews.ru
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