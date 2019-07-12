Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико"
Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн в ближайшее время покинет клуб, сообщает Cope.
По сведениям издания, юрист футболиста прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико". Мадридский клуб получит 120 миллионов евро. После этого форвард подпишет пятилетний контракт с "Барселоной".
Планируется, что 28-летний Гризманн уже на выходных будет представлен в качестве игрока "Барселоны". В понедельник он начнет предсезонную подготовку с командой.
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|Валенсия
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|Хетафе
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|Севилья
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|59
|7
|Эспаньол
|38
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
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|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Вильярреал
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