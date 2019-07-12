Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико"

Французский нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн в ближайшее время покинет клуб, сообщает Cope.

По сведениям издания, юрист футболиста прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико". Мадридский клуб получит 120 миллионов евро. После этого форвард подпишет пятилетний контракт с "Барселоной".

Планируется, что 28-летний Гризманн уже на выходных будет представлен в качестве игрока "Барселоны". В понедельник он начнет предсезонную подготовку с командой.

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