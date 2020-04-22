Юрист Икарди рассказал об интересе "Наполи" к футболисту

Юридический консультант форварда ПСЖ Мауро Икарди рассказал, что футболист был бы не против продолжить карьеру в "Наполи".

"Аурелио Де Лаурентис всегда хотел подписать Икарди. Я хорошо знаю Икарди, ему всегда нравилась мысль продолжить карьеру в "Наполи".

В прошлом у него был конфликт с Диего Марадоной, но Икарди знает историю клуба. Неаполь - город кумира всех аргентинцев", - цитирует Пино Radio Marte.

Напомним, права на футболиста принадлежат "Интеру". У ПСЖ есть возможность выкупить трансфер игрока за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Атлетико" и "Ювентуса".

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