Юрист Икарди рассказал об интересе "Наполи" к футболисту

Теги мауро икардинаполипсжинтер милантрансферы

Юрист Икарди рассказал об интересе "Наполи" к футболисту

Юридический консультант форварда ПСЖ Мауро Икарди рассказал, что футболист был бы не против продолжить карьеру в "Наполи".

"Аурелио Де Лаурентис всегда хотел подписать Икарди. Я хорошо знаю Икарди, ему всегда нравилась мысль продолжить карьеру в "Наполи".

В прошлом у него был конфликт с Диего Марадоной, но Икарди знает историю клуба. Неаполь - город кумира всех аргентинцев", - цитирует Пино Radio Marte.

Напомним, права на футболиста принадлежат "Интеру". У ПСЖ есть возможность выкупить трансфер игрока за 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны "Атлетико" и "Ювентуса".

А еще: "Ювентус" определился с альтернативой Икарди и Жезусу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Ибрагимович решил остаться в Швеции, пока не будет определена дата возобновления Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов