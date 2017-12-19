Юрист: "Кокорину грозит штраф и конфискация оружия"

Юрист Александр Ластовецкий дал оценку поведению форварда "Зенита" Александра Кокорина, который выложил в интернете видео, где он дважды выстрелил из пистолета в воздух.

"Закон однозначно говорит о том, что стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах недопустима (ст. 20.13 КоАП РФ). В частности, нормой статьи предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Но, судя по тому, что Кокорин охотно позирует на камеру, какая-либо ответственность его мало беспокоит. Увы, но и порицания данного деяния со стороны уполномоченных органов мы можем и не увидеть", — сказал Ластовецкий.

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