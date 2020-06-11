Юрист: "Маурисио не сможет выступать за сборную России, даже если получит паспорт"

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал информацию о том, что хавбек ПАОК Маурисио может получить паспорт гражданина России.

"Маурисио выступал за сборную Бразилии на юношеском чемпионате мира до 17 лет. Это официальный турнир. Тогда у него не было российского гражданства, поэтому он не может получить футбольное гражданство России и выступать за сборную.

Даже если он получит российское гражданство, то он все равно останется легионером в РПЛ, потому что у него не будет права выступать за сборную России", - заявил юрист.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересованы "Ростов" и ЦСКА.

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