Юрист рассказал, сколько осталось Мамаеву и Кокорину находиться в заключении

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Юрист рассказал, сколько осталось Мамаеву и Кокорину находиться в заключении

Российский юрист Дмитрий Аграновский в интервью "РИА Новости" рассказал, когда ориентировочно нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев выйдут на свободу.

"С учетом расчёта дня в СИЗО за полтора в колонии, те семь месяцев, которые они провели в изоляторе, засчитают за 10,5. Таким образом, Мамаеву остался срок в 6,5 месяцев, Кокорину - 7,5. При этом до вступления приговора в силу каждый день с СИЗО также засчитывается за полтора, поэтому сейчас даже нельзя сказать, когда они выйдут. Право на УДО у них уже есть", - сказал юрист.

Напомним, что, согласно решению суда, братья Кокорины получили наказание в виде 1,5 лет колонии общего режима, а Мамаев и Александр Протасовицкий - по 1 году 5 месяцев.

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