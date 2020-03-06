Юрист: "Сейчас больше аргументов, чтобы провести матч "Зенит" - "Спартак" в Питере"

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что думает о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак".



На данный момент хозяин поля не определен, так как в регламенте турнира не описан порядок выбора.



"Сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Чтобы сделать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч "Химки" - "Торпедо" ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию", - сказал Прокопец.

Полуфинал Кубка России состоится 23 апреля.

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