Юрист: "Сейчас больше аргументов, чтобы провести матч "Зенит" - "Спартак" в Питере"

4 Теги спартак москвазенит санкт-петербург

Юрист: "Сейчас больше аргументов, чтобы провести матч "Зенит" - "Спартак" в Питере"

Юрист Михаил Прокопец рассказал, что думает о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России "Зенит" - "Спартак".

На данный момент хозяин поля не определен, так как в регламенте турнира не описан порядок выбора.

"Сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Чтобы сделать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч "Химки" - "Торпедо" ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию", - сказал Прокопец.

Полуфинал Кубка России состоится 23 апреля.

Не пропустите: Малком оценил свою физическую форму| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты не устал,друг?

Ответить
Azoma

Он в истерике. Ему больно, когда ты пишешь, он "слеп"

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Видать,сильно у него бомбануло.А он знает, что делают с крысами на зоне?...

Ответить

главное

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

Стало известно, когда состоится матч 1/4 финала Кубка России "Шинник" - "Урал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов