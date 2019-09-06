Юрист заявил, что Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме

Теги александр кокоринпавел мамаев

Юрист заявил, что Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить контракт с каким-либо клубом, находясь в тюрьме. Об этом сообщает RT.

Сегодня, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области условно-досрочно освободил футболистов. Они выйдут на свободу 17 сентября. 

Ранее сообщалось, что Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина.

"В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами. Осуждённые же могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой договор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину", - сказал Прокопец. 

Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Не пропустите: Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа. | http://soccernews.ru
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