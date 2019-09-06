Юрист заявил, что Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме
Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может заключить контракт с каким-либо клубом, находясь в тюрьме. Об этом сообщает RT.
Сегодня, 6 сентября, Алексеевский суд Белгородской области условно-досрочно освободил футболистов. Они выйдут на свободу 17 сентября.
Ранее сообщалось, что Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина.
"В законодательстве нет пункта, согласно которому отбывающий наказание в тюрьме человек теряет право подписи под официальными документами. Осуждённые же могут писать ходатайства, жалобы и подавать апелляции, а чем отличается трудовой договор? Если клуб не против того, что он приступит к исполнению своих обязанностей позже, то в чём проблема? Теоретически поставить свою подпись под договором он может хоть завтра. К слову, у Павла Мамаева трудовой договор после попадания в тюрьму не перестал действовать. Исходя из логики, никто не мешает заключить его и Кокорину", - сказал Прокопец.
Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.
Не пропустите: Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тите: "Ситуация Неймара в ПСЖ - проблема для сборной"
-
Юрист заявил, что Кокорин может подписать контракт с клубом, находясь в тюрьме
-
Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера АПЛ в августе
-
Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб
-
Кадыров готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина
-
Сборная Белоруссии обыграла Эстонию, а Кипр и Казахстан поделили очки
-
Молодежная сборная России обыграла Сербию
-
Жирков и Дзюба в старте сборной России на матч с Шотландией
-
Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча
-
Ривалдо ярко высказался о Фирмино
-
Гарри Монк возглавил "Шеффилд Уэнсдей"
-
Аджоев награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"
-
Лукаку готов помочь "Интеру" бороться с проблемой расизма в футболе
-
2
СМИ: Месси может покинуть "Барселону" ради "Ньюэллс Олд Бойз"
-
Президент Ла Лиги заявил, что хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании
-
Ванда Нара: "ПСЖ - лучший вариант для Икарди"
-
Кокорин может быть дозаявлен "Зенитом" до 3 октября
-
"Барселона" летом отказалась меняться полузащитниками с "Ювентусом"
-
Пике не намерен возвращаться в сборную Испании
-
"Ювентус" намерен бесплатно подписать защитника "Тоттенхэма"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4