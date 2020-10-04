Юристы "Наполи" ведут переговоры о возможном переносе матча с "Ювентусом"

Юристы "Наполи" работают над переносом матча 3-го тура Серии А с "Ювентусом". Об этом сообщил в твиттере итальянский журналист Николо Скира.

По данным издания, представители клуба ведут переговоры о переносе встречи, так как неаполитанцы не поедут в Турин из-за коронавируса.

"Наполи" пытается избежать технического поражения.

Ранее сообщалось, что два игрока итальянского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

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