Юристы "Наполи" ведут переговоры о возможном переносе матча с "Ювентусом"

Теги ювентуснаполикоронавирус

Юристы "Наполи" ведут переговоры о возможном переносе матча с "Ювентусом"

Юристы "Наполи" работают над переносом матча 3-го тура Серии А с "Ювентусом". Об этом сообщил в твиттере итальянский журналист Николо Скира.

По данным издания, представители клуба ведут переговоры о переносе встречи, так как неаполитанцы не поедут в Турин из-за коронавируса.

"Наполи" пытается избежать технического поражения.

Ранее сообщалось, что два игрока итальянского клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

А еще: Власти Неаполя не отпустили "Наполи" в Турин на матч с "Ювентусом"| http://soccernews.ru

 
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