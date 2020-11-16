Юрий Семин может получить работу в "Балтике"

Калининградская "Балтика" проявляет интерес к бывшему тренеру "Локомотива" Юрию Семину. Клуб хочет предложить ему должность тренера-консультанта.

"У нас есть отношения с Семиным. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет", - сказал генеральный директор калининградского клуба Тажутдин Качукаев в интервью "Чемпионату".

73-летний Семин 1 июня 2020 года покинул пост главного тренера "Локомотива" и с тех пор является безработным. Ранее он тренировал "Кубань", "Памир", сборную Новой Зеландии, сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи".

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