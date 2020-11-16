Юрий Семин может получить работу в "Балтике"
Калининградская "Балтика" проявляет интерес к бывшему тренеру "Локомотива" Юрию Семину. Клуб хочет предложить ему должность тренера-консультанта.
"У нас есть отношения с Семиным. Можем зимой пригласить его в роли тренера-консультанта, но пока никакой ясности нет", - сказал генеральный директор калининградского клуба Тажутдин Качукаев в интервью "Чемпионату".
73-летний Семин 1 июня 2020 года покинул пост главного тренера "Локомотива" и с тех пор является безработным. Ранее он тренировал "Кубань", "Памир", сборную Новой Зеландии, сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи".
Не пропустите: Семин высказался о положении Алексея Миранчука в "Аталанте". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Месси отреагировал на завершение карьеры Гаго и Маскерано
-
ПСЖ не заинтересован в покупке Рамоса
-
Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты
-
Бывший директор "Барселоны" назвал причину провалов клуба в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов
-
У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы
-
Обамеянгу и игрокам сборной Габона пришлось спать на полу в аэропорту (фото)
-
Форвард "Наполи" заявил о желании перейти в "Барселону"
-
Мирча Луческу отреагировал на информацию о возможном уходе из киевского "Динамо"
-
ЦСКА намерен избавиться от Васина
-
Трамп заявил, что выиграл президентские выборы в США. Ему ответил "Спартак"
-
Российский футболист пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах
-
Юрий Семин может получить работу в "Балтике"
-
Футбольный журналист Карпов сообщил о преследовании со стороны неизвестных
-
Мирча Луческу может покинуть киевское "Динамо"
-
В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колена
-
Ананидзе объяснил свою жесткую реакцию на слухи о завершении карьеры
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Дембеле
-
13 футболистов сборной России заразились коронавирусом
-
Хави обратился к Маскерано, который завершил карьеру
-
"Реал" и Рамос отменили пресс-конференции о будущем игрока