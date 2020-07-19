Юрий Семин может возглавить "Урал"

Новым главным тренером екатеринбургского "Урала" может стать Юрий Семин, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, пригласить 73-летнего специалиста хочет президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. Ранее об уходе с поста главного тренера "Урала" объявил Дмитрий Парфенов.

Напомним, что Семин в настоящее время является безработным. 1 июня он покинул пост наставника "Локомотива", так как руководство московского клуба не продлило с ним контракт.

Семин за свою карьеру, кроме "Локомотива", тренировал "Кубань", "Памир", сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи". Трехкратный чемпион России, чемпион Украины.

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