Юрий Семин может возглавить "Урал"
Новым главным тренером екатеринбургского "Урала" может стать Юрий Семин, сообщает Metaratings.
По сведениям издания, пригласить 73-летнего специалиста хочет президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов. Ранее об уходе с поста главного тренера "Урала" объявил Дмитрий Парфенов.
Напомним, что Семин в настоящее время является безработным. 1 июня он покинул пост наставника "Локомотива", так как руководство московского клуба не продлило с ним контракт.
Семин за свою карьеру, кроме "Локомотива", тренировал "Кубань", "Памир", сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи". Трехкратный чемпион России, чемпион Украины.
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