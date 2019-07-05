Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России

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Юрий Семин назвал игроков, которые пропустят матч Суперкубка России

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, кто из игроков не сможет участвовать в матче Суперкубка России с "Зенитом".

"У Кверквелии рецидив травмы еще с прошлого года. Хеведес и Игнатьев тоже пропустят матч из-за травм.

Что касается Фернандеша я жду разрешения ситуации. Он образующий игрок", - сказал Семин. 

Встреча "Зенита" и "Локомотива" пройдет завтра, 6 июля, в Москве. Начало - в 19:00 (мск).

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