Юрий Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Юрий Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что клуб не продлил с ним контракт, так как он мешал руководству "железнодорожников".

"Приведу цитату о "Локомотиве" хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской Премьер-лиге: "У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата". А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что преемником Семина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич.

Не пропустите: "Локомотив" поделился прощальным видео с Юрием Семиным. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 30 мая

Главные новости дня: 30 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов