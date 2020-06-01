Юрий Семин назвал причину своего ухода из "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что клуб не продлил с ним контракт, так как он мешал руководству "железнодорожников".

"Приведу цитату о "Локомотиве" хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской Премьер-лиге: "У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата". А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им", - приводят слова Семина российские СМИ.

Напомним, что преемником Семина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич.

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