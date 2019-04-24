Юрий Семин - о матче с "Ростовом": "Была битва, в которой мы выдержали и победили"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча своей команды против "Ростова" (2:1) в рамках 25-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спор-Экспресс".

"Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам. Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.

Невыход Смолова - наше решение. Почему - я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?" - сказал Семин.

"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Подопечные Валерия Карпина занимают 7 позицию, имея в активе 35 баллов.

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