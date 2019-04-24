Юрий Семин - о матче с "Ростовом": "Была битва, в которой мы выдержали и победили"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча своей команды против "Ростова" (2:1) в рамках 25-го тура РПЛ. Об этом сообщает "Спор-Экспресс".
"Очень интересный матч. Думаю, он понравился болельщикам. Наши футболисты провели хорошую игру. Была битва, в которой мы выдержали и победили.
Невыход Смолова - наше решение. Почему - я ответить не могу, это наше внутреннее дело. Но Фарфан же хорошо сыграл?" - сказал Семин.
"Локомотив" располагается на 2 месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. Подопечные Валерия Карпина занимают 7 позицию, имея в активе 35 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13