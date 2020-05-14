Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве"

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Юрий Семин отказался остаться в "Локомотиве"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отклонил предложение руководства занять пост в структуре клуба, сообщает "Спорт-Экспресс".

По некоторым данным, Семину предлагалась должность почетного тренера "Локомотива". Также его именем планировалось назвать клубную академию.

Контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая. Таким образом, летом специалист может возглавить другой клуб.

Преемником 73-летнего специалиста на посту главного тренера "железнодорожников" стал серб Марко Николич.

Не пропустите: Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива". | http://soccernews.ru

 
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Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"

Сёмин высказался о своём уходе из "Локомотива"

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