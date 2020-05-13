Юрий Семин отреагировал на информацию о своем уходе из "Локомотива"

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Юрий Семин отреагировал на информацию о своем уходе из "Локомотива"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб в ближайшие дни.

"С этими вопросами не ко мне, а к генеральному директору", - приводит слова Семина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что московский клуб объявит о расставании с Семиным 14 или 15 мая. Преемником российского специалиста станет сербский тренер Марко Николич.

После 22 туров московский клуб занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 9-очковым отставанием от лидирующего "Зенита".

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