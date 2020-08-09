Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).

"Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. Про мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым", — приводит слова Семин Sport24.

На вечеринке присутствовали защитники Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.

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