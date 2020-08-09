Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семинстанислав магкеев

Юрий Семин отреагировал на видео с пьяным футболистом "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что несколько футболистов московского клуба устроили вечеринку с употреблением алкоголя за два дня до матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (11 августа).

"Видео с Магкеевым? Мне сложно комментировать, я не видел видео. Про мне таких ситуаций я не видел с Магкеевым", — приводит слова Семин Sport24.

На вечеринке присутствовали защитники Станислав Магкеев и Владислав Игнатьев, полузащитник Дмитрий Баринов и один из братьев Миранчуков.

Не пропустите: Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи"

В "Спартаке" сообщили, почему Александр Кокорин пропустил матч с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов