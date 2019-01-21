Юрий Семин поделился ожиданиями от турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, чего ждет от стартующего сегодня, 21 января, турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".
"Спасибо за приглашение. Мы проведем свою подготовку с играми, серьезными играми. Есть определенный интерес. Интересно посмотреть страну, где будет следующий чемпионат мира, как здесь идет подготовка. Много плюсов. Великолепные поля, которые нам предоставили для занятий, находимся здесь, будто дома – внимание здесь очень, очень большое", - сказал Семин.
Соревнование носит товарищеский характер, в нем примут участие четыре клуба РПЛ.
Вот так выглядит расписание турнира:
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