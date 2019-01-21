Юрий Семин​ поделился ожиданиями от турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин​ рассказал, чего ждет от стартующего сегодня, 21 января, турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

"Спасибо за приглашение. Мы проведем свою подготовку с играми, серьезными играми. Есть определенный интерес. Интересно посмотреть страну, где будет следующий чемпионат мира, как здесь идет подготовка. Много плюсов. Великолепные поля, которые нам предоставили для занятий, находимся здесь, будто дома – внимание здесь очень, очень большое", - сказал Семин.

Соревнование носит товарищеский характер, в нем примут участие четыре клуба РПЛ.

Вот так выглядит расписание турнира:

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