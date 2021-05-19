Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи
Фото: инстаграм Хвичи/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением на тему будущего Хвичи Кварацхелии.
"Хвича может заиграть и в европейском топ-чемпионате.
Конечно, он очень талантливый, но, как мне кажется, что ему развиваться надо по восходящей, поэтому чемпионат Нидерландов ему бы подошел лучше.
Потому что там игрокам дается много права на импровизацию, молодые там вырастают в хороших мастеров, особенно атакующие футболисты. Но вполне возможно, что и в других чемпионатах раскроется.
Цену его я не знаю, поэтому не могу сказать, сможет ли потянуть голландский клуб, но, вне сомнения, цена достаточно серьезная, потому что за талант надо платить.
В нашем чемпионате Хвича тоже не простаивает. Он здесь вырос как игрок и как личность, ему российский чемпионат многое дал", – сказал Семин.
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