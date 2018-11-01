Юрий Семин презентует свою книгу о "Локомотиве"

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Юрий Семин презентует свою книгу о "Локомотиве"

В Москве 8 ноября в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Европейский" Юрий Семин представит свою книгу "Локомотив". Возвращение на пьедестал".

Тренер расскажет о книге, ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Начало встречи - в 19:00. Вход свободный. Подробности встречи можно уточнить здесь.

В книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказывается о пути клуба к третьему титулу чемпиона России. Семин вспоминает о трудностях, победах и разочарованиях, представляет взгляд на игроков и тренеров команды, описывает свои впечатления от проведенного в клубе времени.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Краснодар 12 22
3 Локомотив Москва 12 21
4 Ростов 12 21
5 Рубин 12 19
6 ЦСКА Москва 12 19
7 Спартак Москва 12 19
8 Оренбург 12 16
9 Ахмат 12 16
10 Арсенал Тула 12 14
11 Динамо Москва 12 14
12 Урал 12 13
13 Крылья Советов 12 11
14 Уфа 12 11
15 Анжи 12 10
16 Енисей Красноярск 12 6
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