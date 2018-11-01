Юрий Семин презентует свою книгу о "Локомотиве"

В Москве 8 ноября в книжном магазине "Читай-город" в ТРЦ "Европейский" Юрий Семин представит свою книгу "Локомотив". Возвращение на пьедестал".

Тренер расскажет о книге, ответит на вопросы читателей и проведет автограф-сессию. Начало встречи - в 19:00. Вход свободный. Подробности встречи можно уточнить здесь.

В книге "Локомотив. Возвращение на пьедестал" рассказывается о пути клуба к третьему титулу чемпиона России. Семин вспоминает о трудностях, победах и разочарованиях, представляет взгляд на игроков и тренеров команды, описывает свои впечатления от проведенного в клубе времени.

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