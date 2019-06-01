Юрий Семин приехал в Мадрид на финальный матч Лиги чемпионов

Наставник "Локомотива" Юрий Семин прибыл в Мадрид на "Ванда Метрополитано" на финал Лиги чемпионов, где встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В своем инстаграме специалист выложил фотографию со стадиона.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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