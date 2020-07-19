Юрий Семин прокомментировал информацию, что он может возглавить "Урал"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию, что он может возглавить екатеринбургский "Урал".
"Не могу ничего комментировать, просто нет никакой информации. Пока не знаю, когда вернусь к тренерской деятельности. Как надоест отдыхать, так и приступлю к работе", - приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что ранее об уходе с поста главного тренера "Урала" объявил Дмитрий Парфенов.
73-летний Семин в настоящее время является безработным. 1 июня он покинул пост наставника "Локомотива", так как руководство московского клуба не продлило с ним контракт.
Семин за свою карьеру, кроме "Локомотива", тренировал "Кубань", "Памир", сборную России, московское "Динамо", киевское "Динамо", "Габалу", "Мордовию" и "Анжи". Трехкратный чемпион России, чемпион Украины.
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