Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"

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Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опроверг информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".

"Переговоры с "Арсеналом"? Я ни с кем не говорил!" – приводит слова Семина Metaratings.

Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Вместо него команду возглавил серб Марко Николич. Под руководством Семина "железнодорожники" трижды становились чемпионом России и шесть раз выиграли Кубок России.

Не пропустите: Семин: "Буду рад, если будет где продолжить свою карьеру". | http://soccernews.ru
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