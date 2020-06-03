Юрий Семин прокомментировал информацию о переговорах с тульским "Арсеналом"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин опроверг информацию о том, что он может возглавить тульский "Арсенал".
"Переговоры с "Арсеналом"? Я ни с кем не говорил!" – приводит слова Семина Metaratings.
Напомним, что руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с 73-летним специалистом. Вместо него команду возглавил серб Марко Николич. Под руководством Семина "железнодорожники" трижды становились чемпионом России и шесть раз выиграли Кубок России.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
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|24
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|Оренбург
|22
|23
|14
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|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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