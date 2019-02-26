Юрий Семин прокомментировал победный матч своей команды с "Мольде"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о победе своей команды с "Мольде" в рамках товарищеского матча (1:1).

"Очень доволен игрой. И даже не потому, что мы забили гол на последних минутах, а потому что большая группа молодых футболистов хорошо себя проявила. Мы уже видим, что они в состоянии помочь нам в дальнейшем и могут конкурировать с футболистами, которые играли вчера", - сказал тренер.

В субботу, 2 марта, "Локомотив" встретится с "Крыльями Советов" в рамках 18-го тура чемпионата России.

"Локомотив" располагается на 5 месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 баллов.

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