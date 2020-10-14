Юрий Семин раскритиковал трансферы "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Юрий Семин раскритиковал трансферы "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике руководство московского клуба за работу на трансфером рынке.

"Появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть все увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: провозгласили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Семин и не нужен был", — сказал Семин в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

В текущее трансферное окно "Локомотив" купил нападающего Зе Луиша (7 миллионов евро), форварда Франсуа Камано (5,5), нападающего Виталия Лисаковича (1,1), полузащитника Жасура Жалолиддинов (900 тысяч) и защитника Виталия Лысцова (800 тысяч).

Не пропустите: Зе Луиш рассказал, почему он решил перейти в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Геркус рассказал, почему "Спартак" до сих пор не подписал Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов