Юрий Семин раскритиковал трансферы "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике руководство московского клуба за работу на трансфером рынке.

"Появляется Жалолиддинов. Какая трансферная стоимость? Появляется Райкович. С каких вообще? Покажите, пусть все увидят. Появляется Камано. Большое сомнение… Дальше: провозгласили, что берут игроков до 25 лет. Появляются те, кто старше. Вот поэтому Семин и не нужен был", — сказал Семин в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

В текущее трансферное окно "Локомотив" купил нападающего Зе Луиша (7 миллионов евро), форварда Франсуа Камано (5,5), нападающего Виталия Лисаковича (1,1), полузащитника Жасура Жалолиддинов (900 тысяч) и защитника Виталия Лысцова (800 тысяч).

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