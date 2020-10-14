Юрий Семин рассказал, как в его Instagram появилась полуобнаженная девушка

Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин рассказал, каким образом в сториз его страницы в Instagram появилась полуобнаженная девушка.

"Оказывается, это девушка купила мою футболку, что уже ее красит. Как-то необычно сложно она появилась в Instagram, но потом ее убрали. Во-первых, она была очень красивой в футболке. А я не видел без футболки. Кому-то понравилось, кому-то не понравилась. Взбудоражил всю страну? Бывает такое. Самое важное, что эти футболки покупают такие красивые девушки. Значит очень хорошее качество", — сказал Семин в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

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