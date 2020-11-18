Юрий Семин высказался о возможном возвращении в "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что он может вернуться в московский клуб, если "железнодорожники" расстанутся с генеральным директором Василием Кикнадзе.
"Будущее в "Локомотиве" у меня есть, но только без генерального директора Василия Кикнадзе. Хочу ли управлять сам? Посмотрим, жизнь покажет", - приводит слова Семина "Матч ТВ".
Напомним, что Семин покинул "Локомотив" 1 июня 2020 года, так как клуб не стал продлевать с ним контракт. Преемником специалиста стал сербский тренер Марко Николич.
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