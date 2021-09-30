Юрий Вернидуб назвал время проведенное в "Зените" лучшим в карьере

Теги зенит санкт-петербургюрий вернидуб

Юрий Вернидуб назвал время проведенное в "Зените" лучшим в карьереФото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился, следит ли он за "Зенитом".

"Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить.

А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы", – сказал украинский тренер.

Напомним, что Вернидуб выступал в составе "Зенит" с 1997 по 2000 год, будучи при этом капитаном команды.

Также не пропустите: Левандовски при определенных условиях продолжит играть за "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

"Интер" потерпел рекордные для Италии убытки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов