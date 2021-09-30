Юрий Вернидуб назвал время проведенное в "Зените" лучшим в карьере

Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб поделился, следит ли он за "Зенитом".

"Конечно, слежу, ведь там провел три года, лучшее время в карьере. Это было очень давно, но есть что вспомнить.

А так я слежу за всеми, смотрю все чемпионаты, тем более в Приднестровье есть российские каналы", – сказал украинский тренер.

Напомним, что Вернидуб выступал в составе "Зенит" с 1997 по 2000 год, будучи при этом капитаном команды.

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