Юрий Вернидуб рассказал о проблемах РПЛ

1 Теги юрий вернидубрпл

Юрий Вернидуб рассказал о проблемах РПЛФото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен

Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о проблемах в российском футболе.

– Вы готовы приехать работать в Россию?

– Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

– А что должно случиться, чтобы вы приехали к нам?

– Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.

– Российский футбол сейчас переживает упадок. В чем причины?

– На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за "Челси" в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.

– С лимитом разобрались. А что еще не так?

– Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов, – сказал украинский спецалист.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так и чего не кладёшь голову-то?Сбежал в Молдаву , очередной "настоящий патриот" , "воин"в собственных фантазиях.

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