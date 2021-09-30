Юрий Вернидуб рассказал о проблемах РПЛ
Фото: инстаграм "Шерифа"/Автор неизвестен
Главный тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб высказался о проблемах в российском футболе.
– Вы готовы приехать работать в Россию?
– Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.
– А что должно случиться, чтобы вы приехали к нам?
– Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.
– Российский футбол сейчас переживает упадок. В чем причины?
– На мой взгляд, на вас давит лимит. Его нужно убирать. Давайте возьмем Англию. Сколько вчера англичан сыграло за "Челси" в Лиге чемпионов? Вот и весь ответ. О чем тут говорить? Думаю, рано или поздно вы придете к отмене лимита.
– С лимитом разобрались. А что еще не так?
– Завышенные зарплаты футболистов! Хотя не я об этом должен говорить и думать. Для этого есть руководители клубов, – сказал украинский спецалист.
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