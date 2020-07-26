Юрий Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов АПЛ

Издание The Sun составило символическую сборную худших чемпионов в истории английской Премьер-лиги. Одним из игроков оказался российский полузащитник Юрий Жирков, который ранее выступал за "Челси".

Полностью символическая сборная худших чемпионов в истории АПЛ по версии The Sun выглядит так:

вратарь: Костел Пантилимон (экс-"Манчестер Сити")

защитники: Александр Бюттнер (экс-"Манчестер Юнайтед"), Игорь Степанов (экс-"Арсенал"), Паскаль Киган (экс-"Арсенал"), Жозе Босингва (экс-"Челси")

полузащитники: Юрий Жирков (экс-"Челси"), Хуан Куадрадо (экс-Челси), Даррон Гибсон (экс-"Манчестер Юнайтед"), Джек Родуэлл (экс-"Манчестер Сити")

нападающие: Жереми Альядьер (экс-"Арсенал"), Матея Кежман (экс-"Челси").

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