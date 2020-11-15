Юрий Жирков проводит 99-й матч за сборную России

Защитник сборной России Юрий Жирков проводит 99-й матч в составе национальной команды.

Сегодня, 15 ноября, футболист вышел в старте на матч Лиги наций с Турцией (0:1; первый тайм).

По данному показателю 37-летний футболист занимает 5 место в истории.

Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).

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