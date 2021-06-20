Юссуф Поульсен высказался перед матчем с Россией на Евро-2020

Теги чемпионат европыроссияданияюссуф поульсен

Юссуф Поульсен высказался перед матчем с Россией на Евро-2020Фото: инстаграм Поульсена/Автор неизвестен

Форвард сборной Дании и "Лейпцига" Юссуф Поульсен высказался перед матчем против сборной России в третьем туре группового этапа Евро-2020..

"Жду только победы. Это единственное, что способно помочь нам выйти из группы. Уверен в том, что если мы сыграем в нечто похожее на то, что было с Бельгией - одержим победу в понедельник.

Если ты не способен выиграть у такой команды, как Россия, то ты не заслуживаешь того, чтобы играть в плей-офф. Мы оказались в том положении, когда все еще способны осуществить наши мечты и надежды на этот турнир", – сказал Поульсен.

Дания сыграет с Россией 21 июня, в 22:00. Место проведения - Копенгаген.

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