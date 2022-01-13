Юсуф Демир вернулся из "Барселоны" в "Рапид"
Фото: инстаграм Демира\Автор неизвестен
Австрийский атакующий хавбек Юсуф Демир раньше запланированных ранее сроков вернулся из "Барселоны" в венский "Рапид", сообщают пресс-службы обоих клубов.
18-летний футболист был взят в аренду сине-гранатовыми летом на один сезон с правом выкупа за 10 миллионов, который перерастал в обязательство в том случае, если бы Демир сыграл определенное количество матчей, однако не сумел завершить его в Испании. Хавбек уже вернулся в Австрию.
Всего за первую команду "Барселоны" Демир сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых не смог отметиться голевыми действиями.
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|Команда
|М
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14