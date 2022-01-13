Юсуф Демир вернулся из "Барселоны" в "Рапид"

Фото: инстаграм Демира\Автор неизвестен

Австрийский атакующий хавбек Юсуф Демир раньше запланированных ранее сроков вернулся из "Барселоны" в венский "Рапид", сообщают пресс-службы обоих клубов.

18-летний футболист был взят в аренду сине-гранатовыми летом на один сезон с правом выкупа за 10 миллионов, который перерастал в обязательство в том случае, если бы Демир сыграл определенное количество матчей, однако не сумел завершить его в Испании. Хавбек уже вернулся в Австрию.

Всего за первую команду "Барселоны" Демир сыграл 6 матчей в Ла Лиге, в которых не смог отметиться голевыми действиями.

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